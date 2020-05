Corriere dello Sport sul calciomercato rossonero: "Tutti per uno, il Milan per tre"

vedi letture

"Tutti per uno, il Milan per tre" scrive il Corriere dello Sport, a pagina 24. Spazio al calciomercato dei rossoneri. Piace Jovic, l’attaccante del Real

in cerca di rilancio, e c’è pure l’idea Milenkovic (per Paquetà in viola): con Rebic hanno lo stesso manager. Rossoneri pronti a concludere tre affari con la regia di Ramadani.