Corriere dello Sport sul caso Suarez: "Fuga di notizie, stop inchiesta. Cantone: 'Indignato'"

"Fuga di notizie, stop inchiesta. Cantone: 'Indignato'", titola di spalla il Corriere dello Sport a proposito della vicenda legata all'esame di italiano sostenuto da Luis Suarez. I legali bianconeri ascoltati per otto ore come persone informate sui fatti in Procura a Perugia. Il procuratore Cantone si è detto indignato per la fuga di notizie che ha ostacolato le indagini: gli interrogatori e le istruttorie dovrebbero comunque riprendere da lunedì prossimo.