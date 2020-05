Corriere dello Sport sul futuro del Catania: "C'è un passo avanti"

Spazio alla situazione in casa Catania sul Corriere dello Sport in edicola con l'istanza di fallimento che pende sempre sulla testa del club etneo e i tentativi di evitare il peggio e salvare la società e la Serie C. Nella mattinata di ieri il presidente Astorina ha presentato la domanda di concordato preventivo per il club e ora si attende il pronunciamento del Tribunale che porrebbe anche non accogliere la richiesta. Lo si scoprirà lunedì dopo l'udienza fallimentare.

“Quello che ieri si è scoperto è il nuovo assetto che i potenziali acquirenti si sono dati. La Sigi, ovvero la Spa di nuova costituzione, ha diffuso una nota in cui spiega che già ieri l'assemblea dei soci ha deliberato l'aumento del capitale sociale da 55 mila euro a 5 milioni di euro, per quanto condizionato all'acquisizione del Catania Calcio. - si legge sul quotidiano - Aggiungendo che, a poco più di 24 ore dalla formazione della Spa, sono già otto i nuovi imprenditori che hanno chiesto di poter far parte della stessa Sport Investiment Group Italia”. Decise anche le nuove cariche dirigenziali con Fabio Pagliara presidente e l'ex tecnico Maurizio Pellegrino general manager.