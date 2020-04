Corriere dello Sport sul futuro del Pipita: "Higuain resta alla Juventus"

vedi letture

"Higuain resta in bianconero" scrive il Corriere dello Sport in prima pagina, citando le dichiarazioni del padre Jorge, che prova a chiudere una volte per tutte il caso. Papà Jorge: "Rispetterà il contratto fino al giugno 2021, Gonzalo ama il club, la maglia e i tifosi". Ma lo tenta il grande ritorno al River Plate. Ancora non è certa la data dello sbarco ma negli ultimi giorni sembra che Gonzalo sia entrato nell’ordine delle idee che è questa la cosa giusta da fare.