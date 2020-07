Corriere dello Sport sul mercato nerazzurro: "Inter sempre più inglese"

Mercato nerazzurro - Nel taglio alto del Corriere dello Sport in edicola stamani si parla del calciomercato interista. "Inter sempre più inglese", Suning dà il via alle grandi manovre di mercato per colmare il gap con la Juventus. Oltre a Emerson Palmieri, Conte ha chiesto uno tra Sissoko, Ndombele e Kante: avviati i contatti con Tottenham e Chelsea. E sul fronte giovani Marotta accelera per Tonali e Kumbulla.