© foto di WilMan

Due grane in casa Milan nel titolo interno del Corriere dello Sport oggi in edicola: "Gigio e Jack: due casi. Il rinnovo è in salita. Raiola, agente di entrambi, ha rispedito al mittente le offerte rossonere. Donnarumma e Bonaventura non trovano l'accordo con il Milan che però è pronto a spendere 26 milioni per arrivare a Politano. Ipotesi scambio con Kessie" è la lunga titolazione sull'argomento che tiene sulle spine la dirigenza rossonera.