Corriere dello Sport sul Milan: "Ibrahimovic, c'è il prezzo: 6 milioni"

"Ibrahimovic, c'è il prezzo: 6 milioni" scrive il Corriere dello Sport parlando del futuro del centravanti del Milan. Trattativa aperta per trattenere lo svedese fino al 2021. E il Milan cerca di non rompere l’incantesimo. La richiesta di Raiola è lineare: dopo i tre milioni per sei mesi, vorrebbe raddoppiare l’ingaggio all’Ibra rossonero. Sbarcato qui lo scorso inverno per togliere dalle secche una squadra in crisi.