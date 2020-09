Corriere dello Sport sul Milan: "Pioli corre con Kessie e super Diaz"

"Pioli corre con Kessie e super Diaz", titola in taglio alto il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Il Crotone resiste per quarantacinque minuti, poi decidono Kessie su rigore e lo spagnolo. Rebic va ko: lussazione al gomito sinistro per il croato. I rossoneri viaggiano a punteggio pieno, difesa imbattuta anche in trasferta.