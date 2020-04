Corriere dello Sport sul Milan: "Rangnick tentenna, rispunta Spalletti"

"Rangnick tentenna, rispunta Spalletti" scrive il Corriere dello Sport a pagina 25 quest'oggi. Sembrava tutto fatto ma non è ancora detta l'ultima parola per Rangnick al Milan. L’indecisione del tedesco avvicina per la terza volta al Milan il nome dell’ex Roma: e ora si può fare per davvero. Spalletti ha raggiunto in ben 11 occasioni, dal 2004-2005, il traguardo Champions. In 5 stagioni alla Roma, per 4 volte con lo Zenit San Pietroburgo e, appunto, valorizzando per due volte di fila l’Inter appena acquistata dal Gruppo Suning.