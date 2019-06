Corriere dello Sport sul Napoli: "Manolas ha scelto casa a Posillipo"

© foto di ManWil

Il Napoli sta per abbracciare un nuovo difensore. Come titola il Corriere dello Sport al suo interno, "Manolas ha scelto casa a Posillipo". Un indizio in più per un affare praticamente concluso, come spiega nel sottotitolo il quotidiano sportivo: "Tra Napoli e calciatore è tutto fatto: resta da trovare l'accordo, più vicino alla clausola, con la Roma". Ancor più nel dettaglio, "Per il greco è pronto un contratto di 5 anni poco sopra i 4 milioni a stagione".