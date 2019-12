Corriere dello Sport sul Napoli: "Rodriguez e Torreira per Gattuso"

Di spalla, sulla prima pagina del Corriere dello Sport, si parla anche del mercato di gennaio. Il Napoli tenta il doppio colpo per consegnare a Gattuso una squadra migliore: "Rodriguez e Torreira per Gattuso" scrive il quotidiano romano. Il Napoli cerca rinforzi per salvare la stagione. Intanto ieri festa azzurra con ADL.