Corriere dello Sport sul Napoli: “Yesss!”

"Yesss!” così titola in prima pagina il Corriere dello Sport in edicola corredato dalla foto di un esultante Lorenzo Insigne dopo la rete che piega il Liverpool in Champions League. “Il Napoli dà una lezione a Klopp. - si legge ancora - Azzurri da impazzire con un gol di Insigne battono il Liverpool al 90° e volano in testa”.