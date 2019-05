© foto di stefano tedeschi

Tra le pagine interne de Il Corriere dello Sport grande risalto viene dato all'impresa compiuta dall'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che per la prima volta nella sua storia si qualifica per la Champions League. Grandi meriti per il capitano della Dea, il Papu Gomez, che firma la rete del sorpasso sul Sassuolo e serve l'assist del 3 a 1 a Mario Pasalic, rete che dà il via libera ai festeggiamenti di tutti i tifosi orobici. L'Atalanta chiude così terza, mai così in alto nella sua storia, ed ora si apre un piccolo spiraglio per la permanenza di Gian Piero Gasperini.