Corriere dello Sport sull'infortunio del talento della Roma: "Zaniolo shock"

vedi letture

C'è spazio ovviamente per l'infortunio occorso al gioiello della Roma nella sfida di Nations League di ieri in apertura sul Corriere dello Sport: "Zaniolo shock", è il titolo che il quotidiano propone in taglio alto. Italia bella e vincente (1-0), ma Nicolò di nuovo nel dramma. Infortunio al ginocchio sinistro: si sospetta la lesione del crociato. In Olanda decide il gol di Barella.