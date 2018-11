Corriere dello Sport sull'Inter: "5 non bastano"

"5 non bastano". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il riferimento è all'Inter che nell'anticipo del sabato pomeriggio ha travolto 5-0 il Genoa a San Siro. Questo successo però non è servito ad avvicinare la vetta della classifica vista la vittoria per 3-1 della Juventus sul Cagliari nel match delle 20.30.