"Conte bis": nel taglio alto del Corriere dello Sport in edicola oggi c'è spazio per la capolista, l'Inter di Antonio Conte. La formazione nerazzurra sembra simile alla prima Juventus del tecnico salentino. Cinque vittorie su 5 in campionato. Antonio prepara la sfida a Sarri del prossimo 6 ottobre con un solo obiettivo: vincere e fare il vuoto.