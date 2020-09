Corriere dello Sport sull'Inter: "Eriksen inquieto. Skriniar: 'Resto'"

"Eriksen inquieto. Skriniar: 'Resto'" scrive il Corriere dello Sport a pagina 11 parlando delle ultime vicende dei nerazzurri. "Non ho ancora avuto indicazioni su quello che succederà quando tornerò - ha ammesso l’ex-Tottenham, intervistato da “DR Sporten” nel ritiro della sua nazionale - Mi auguro che si riparta tutti da zero, poi bisognerà vedere cosa pensa davvero l’allenatore". Situazione fluida, secondo il quotidiano. Skriniar invece è certo: "Ho ancora un contratto di 3 anni e l’Inter non ha mai detto di non volermi più e lo stesso vale per Conte. Non ho motivo per andare via".