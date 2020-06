Corriere dello Sport sull'Inter: "Lautaro-Sanchez, enigma per Conte"

Il Corriere dello Sport, nelle pagine interne, analizza la situazione dell'Inter che prepara, con un dubbio importante, la ripartenza in campionato: "Lautaro-Sanchez, enigma per Conte. L'argentino ha steccato in Coppa contro il Napoli. Con il cileno in campo, nerazzurri con più verve. L'Inter torna dopo quattro mesi a San Siro per allenarsi", si legge a pagina 20.