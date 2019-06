Corriere dello Sport sull'Inter: "Sensi ancora in attesa"

© foto di ManWil

Tutto fatto? Ancora no. Al punto che il Corriere dello Sport, nelle pagine interne, titola così: "Sensi ancora in attesa". La trattativa per il centrocampista del Sassuolo non si è ancora chiusa. Con il quotidiano sportivo che, nel resto della titolazione, spiega: "Ieri sembrava il giorno del passaggio dal regista all'Inter. Invece c'è stata un'altra svolta. Il baby Vergani non andrà a Sassuolo ma a a Roma per sbloccare l'affare che ora porterà Dzeko in nerazzurro". Con il club meneghino, insomma, diviso su più trattative.