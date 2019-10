Corriere dello Sport sull'Inter: "Sensi, nuovo stop. Salta il Borussia"

Non c'è pace in casa Inter. Dopo i ko di Sanchez e D'Ambrosio, Conte perde nuovamente Stefano Sensi, uno dei più in forma. "Sensi, nuovo stop. Salterà il Borussia" scrive il Corriere dello Sport nella sua prima pagina odierna. Ancora guai muscolari per l'ex Sassuolo, costretto a saltare la sfida di domani ma anche la prossima gara di Champions League.