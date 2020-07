Corriere dello Sport sull'Inter: "Young: voglio un trofeo. Anzi due"

C'è grande ambizione in casa Inter, come è possibile comprendere dal titolo odierno del Corriere dello Sport, nelle pagine interne, sui nerazzurri: "Young: voglio un trofeo. Anzi due. L'inglese a Verona festeggerà 35 anni. 'L'Inter è in corsa per scudetto ed Europa, può conquistarli'".