Corriere dello Sport sulla Bundesliga: "Il Bayern vola. Ok gli ex Milan"

vedi letture

Volando in Germania, il Corriere dello Sport sintetizza la giornata andata in scena ieri - la ventinovesima - e che si concluderà oggi. "Il Bayern vola. Ok gli ex Milan", il titolo del quotidiano romano, che si sofferma sull'allungo in classifica dei campioni di Germania, portatisi a +10 sul Borussia Dortmund, ipotecando quasi l'ennesimo Meisterschale.