Corriere dello Sport sulla Champions: "Crash test per Pirlo". Ma la Juve non ha un'identità

Il Corriere dello Sport oggi in edicola titola sulla Juventus di Andrea Pirlo, impegnata nel debutto in Champions: "Crash test per Pirlo". La missione è quella di vincere, sempre. Ma la Juve si presenta al debutto con qualche incognita: è ancora un cantiere in costruzione, il tempo è stato poco e la pausa per le nazionali non ha aiutato. La Juve è alla ricerca di un'identità, ma questa sera sarà importantissimo partire bene. La Champions è una coppa in cui il margine di errore è quasi zero.