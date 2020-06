Corriere dello Sport sulla Coppa Italia: "Juve-Milan senza Ibra. Napoli-Inter, accelerata"

vedi letture

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina dando spazio anche alla Coppa Italia. "Juve-Milan senza Ibra. Sarri punta sul tridente", il titolo per la prima partita e "Napoli-Inter, accelerata di Gattuso e Conte" quello per la seconda, ossia il match che vedrà di fronte Napoli ed Inter, con Gattuso e Conte pronti a dare un'accelerata in vista della semifinale.