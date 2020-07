Corriere dello Sport sulla Juve: "Mister Pirlo, un progetto alla Pep"

vedi letture

"Mister Pirlo, un progetto alla Pep" scrive il Corriere dello Sport quest'oggi. A tre anni dall'addio al calcio, il Maestro Pirlo è pronto a tornare 'in campo'. Pirlo sarà il prossimo allenatore della Juventus Under 23 dove si lavora per far crescere i talenti che dovranno essere i campioni del futuro. Pure per lui sarà una palestra, perchè sarà all’esordio e da questa occasione potrà spiccare il volo verso grandi orizzonti, con la Juve che sogna di costruire in casa il suo Guardiola.