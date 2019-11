Corriere dello Sport sulla Juve: "Ronaldo cerca una via di fuga"

"Ronaldo cerca una via di fuga": così il Corriere dello Sport in prima pagina. Clamoroso dalla Spagna: l'attaccante della Juventus avrebbe deciso di lasciare il club bianconero in estate, in caso di mancata vittoria della Champions League. Domani rientra dopo lo 'scontro' con Sarri mentre in Spagna sono certi: "A giugno lascia l’Italia".