"Festa del rinnovo". Così titola in prima pagina, per la precisione in taglio basso, l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulla Juventus. La società bianconera, infatti, è pronta a lavorare sul fronte rinnovi. I primi tre giocatori pronti a rinnovare con il club allenato da mister Maurizio Sarri sarebbero: Bonucci, Cuadrado e Szczesny. Una vera e propria festa del rinnovo.