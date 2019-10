Corriere dello Sport sulla Juventus: "Un altro Ronaldo"

© foto di stefano tedeschi

Taglio alto di prima pagina del Corriere dello Sport oggi in edicola dedicato alla Juventus e ad una clamorosa indiscrezione che fa sognare i tifosi bianconeri: "Un altro Ronaldo". Dal CdA della Juventus arrivano notizie di un'ulteriore colpo in stile Ronaldo progettato dai bianconeri per la prossima estate. Poi la stoccata del presidente Agnelli verso il tecnico dell'Inter Antonio Conte: "Nel 2012 per sei mesi siamo rimasti senza allenatore, per fatti di altri club. Allegri decisivo nella crescita Juventus".