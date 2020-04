Corriere dello Sport sulla Lazio: "In Borsa lo Scudetto di Lotito"

"In Borsa lo Scudetto di Lotito" scrive, di spalla, il Corriere dello Sport in edicola quest'oggi. Si parla di uno studio sui club italiani quotati in Borsa. La Juventus in 6 mesi ha perso il 43,4% e la Roma il 17%. La Lazio ha resistito: solo mezzo punto in meno per il club biancoceleste.