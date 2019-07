Corriere dello Sport sulla Lazio: "Milinkovic-United, tutto nel weekend"

© foto di ManWil

"Milinkovic-United, tutto nel weekend". Questo il titolo interno del Corriere dello Sport in merito all'addio, sempre più vicino, del giocatore più costoso della Lazio. Nel resto della titolazione, tutti i dettagli sulla trattativa: "Il mercato biancoceleste è bloccato, tutto ruota attorno al Sergente. Le società inglesi hanno tempi più stretti rispetto alle italiane. Countdown iniziato: può portare alla svolta. Venerdì la Lazio sarà in Inghilterra per l'amichevole col Bournemouth: il Manchester progetta l'assalto a Sergej nel finale del mercato inglese (8 agosto)".