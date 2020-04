Corriere dello Sport sulla Lega Pro: "Ghirelli: Voglio giocare, ma devono aiutarci a farlo"

Guarda alla Lega Pro il Corriere dello Sport, che apre con un messaggio chiaro del presidente Francesco Ghirelli: "Ghirelli: Voglio giocare, ma devono aiutarci a farlo". Proseguendo poi: "La salute e i costi per il presidente di Lega Pro tornare in campo non è solo questione di scelta".

Poiché, come ricorda lo stesso Ghirelli, "in Serie C tale rispetto presuppone la creazione di strutture per ogni club il cui costo sarebbe difficilmente sostenibile. E ricordiamoci che si sta parlando di società i cui vertici hanno preoccupazioni quotidiane per le aziende con le quali vivono e grazie alle quali danno lavoro ai propri dipendenti".