Corriere dello Sport sulla Roma: "Ecco il diesse: Emenalo in pole con Campos consulente"

"Roma, ecco il diesse: Emenalo in pole con Campos consulente" scrive il Corriere dello Sport in edicola quest'oggi. Friedkin, intenzionato a comprare un attico di 700mq in centro con vista sul Vittoriano, prepara i primi grandi cambiamenti dirigenziali. Campos resta il favorito ma preferisce fare il consulente, senza lasciare la sua base operativa a Montecarlo. Con lui potrebbe arrivare Emenalo, ex Monaco e con un ruolo di scouting al Chelsea, sempre nel giro di Mendes. Emenalo ha già incontrato Ryan Friedkin a Londra e prima ancora aveva avuto un colloquio con Williamson. Rangnick invece si è tirato fuori.