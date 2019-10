Corriere dello Sport sulla Roma: "Fienga chiama De Rossi"

"Roma, Fienga chiama De Rossi": così il Corriere dello Sport in uno dei box in taglio basso. Ritorno in giallorosso per l'ex capitano romanista ora al Boca Juniors? Il Ceo della Roma avrebbe offerto a DDR un ruolo nel club. La formazione giallorossa nel frattempo stasera scenderà in campo nel terzo match dei gironi di Champions League, contro il Borussia Mönchengladbach.