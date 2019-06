© foto di WilMan

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dà spazio al possibile addio dell'ultima bandiera della Roma: "Totti pensa all'addio. E la FIGC lo chiama. Dopo De Rossi anche l'altro simbolo giallorosso è a rischio. Gravina: 'Lui come Buffon, sarebbe un piacere per l'Italia'", si legge nelle pagine interne del quotidiano sportivo. E così, dopo 25 anni da giocatore e due da dirigente, l'ex capitano potrebbe salutare l'unica piazza rappresentata in carriera.