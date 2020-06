Corriere dello Sport sulla Serie A: "Scherzi da lockdown"

Una lunghissima titolazione per un'accurata analisi. Il Corriere dello Sport, tra pagina 2 e 3, si occupa dello stato di forma dei club di Serie A messi meglio in classifica. E titola così: "Scherzi da lockdown. Lunga inattività (la Bundesliga si è fermata assai meno), gare ravvicinate, caldo intenso. Vediamo come stanno le squadre principali dopo una ripartenza con tante anomalie. La Juve impostata per andare alla distanza, la Lazio che scompare dopo 40', l'Inter dal gioco efficace ma monotono e discontinuo. Solo l'Atalanta e il Napoli mantengono la condizione che avevano prima dello stop. E Dzeko per ora nasconde i problemi della Roma.