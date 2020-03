Corriere dello Sport sulla Serie A: "Scudetto entro giugno"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola analizza anche la situazione della Serie A. Con i 20 club che non hanno intenzione di chiudere qui la stagione ma di arrivare fino in fondo: "Scudetto entro giugno. La Lega ribadisce la sua posizione: 'In campo appena possibile per concludere il campionato'. Assemblea di Lega in video conferenza, società unite sullo spostamento degli Europei", la titolazione in merito, nelle pagine interne.