Corriere dello Sport sulla Serie C: “Reggiana pronta. Campo o ricorsi”

Spazio alla Reggiana e alla sua battaglia dopo la decisione dell'assemblea di Lega Pro di promuovere il Carpi in Serie B, sulle pagine del Corriere dello Sport che titola: “Reggiana pronta. Campo o ricorsi”. “Di sicuro per ora c'è solo una data, martedì 19 maggio, il giorno scelto dalla Reggiana per riprendere gli allenamenti. Un segnale forte per far capire a tutti che la battaglia è tutt'altro che finita con la prospettiva di tornare in campo per provare a giocarsi la quarta piazza disponibile per la B che trova terreno fertile in casa granata”.