Corriere dello Sport: sulla Serie C "Subito Ternana e play off light"

Spazio al futuro della Serie C che potrebbe tornare in campo per giocare gli spareggi, sia promozione sia retrocessione, in formato ridotto sul Corriere dello Sport. “Subito Ternana e play off light”, titola il quotidiano che continua: “Aspettando le decisioni che verranno prese e ufficializzate dal Consiglio Federale, in programma lunedì a mezzogiorno, la terza serie dovrebbe ripartire entro fine giugno, probabilmente sabato 27 o domenica 28, con la finale di Coppa Italia tra Juventus U23 e Ternana, gara unica su campo neutro, forse in Emilia, con eventuali supplementari e rigori anziché andata e ritorno. - poi spazio alla nuova formula play off - La novità è una formula più snella, che conferma il format a 28 squadre e prevede ciascun abbinamento in sfida unica sul campo della migliore classificata, nonché per semifinali e finale attraverso una finale four in campo neutro. La soluzione in gara unica potrebbe essere adottata pure per gli spareggi retrocessioni, anch'essi strutturati, allo stato attuale, con gare di andata e ritorno"