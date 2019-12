Corriere dello Sport: "Sulla via di Dzeko rispunta Conte"

"Sulla via di Dzeko rispunta Conte". Così titola l'edizione odierna del Corriere dello Sport a proposito dell'attaccante bosniaco. Antonio Conte lo voleva nella sua Inter, ora, però,l'ex giocatore del Manchester City è indispensabile per Fonseca. Secondo il quotidiano, sarebbe arrivato un allarme febbre per Edin Dzeko.