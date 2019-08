© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Fanta Joya, gol per Sarri. Dzeko fa festa". Di spalla sul Corriere dello Sport ci si sofferma sulle amichevoli, tra Juventus, Roma e Milan, all'ultimo test prima di fare sul serio col campionato tra una settimana. I bianconeri vincono 1-0 a Trieste con un gran gol di cucchiaio di Paulo Dybala, che poi sbaglia anche un rigore. I giallorossi passano invece ad Arezzo, mentre delude il Milan che non va oltre lo 0-0 col Cesena. Spazio anche alla Coppa Italia, che oggi vedrà scendere in campo le prime squadre di Serie A: "Il Bologna per Sinisa, la Viola fa il pienone", si legge.