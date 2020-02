Corriere dello Sport sulle parole di Commisso: "Scontro frontale"

© foto di stefano tedeschi

Non si placano le polemiche dopo le parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso sull'arbitraggio di domenica nel match tra i viola e la Juventus. Il Corriere dello Sport titola: "Scontro frontale". "Dovevo esplodere prima, ci vuole rispettp", le parole del presidente viola, prima dell'incontro con Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio. Al vetriolo invece le parole di Nicchi dal palco della Panchina d'oro: "Gli arbitri italiani sono disgustati dalle parole di Commisso e da questo suo comportamento".

Il Napoli balla con Diego - Titolo centrale per il Napoli che nel posticipo del Monday Night supera la Sampdoria per quattro reti a due. Partita subito in discesa per i partenopei grazie alle reti di Milik ed Elmas, prima di farsi raggiungere dai blucerchiati, a segno con Quagliarella (una prodezza balistica) e Gabbiadini su rigore. Poi entra Diego Demma, che si rivelerà il più lesto a ribadire in rete una respinta di Colley ed a consegnare i tre punti agli uomini di Gattuso. Mertens poi arrotonda il risultato a tempo scaduto.

Mazzarri via, Toro a Longo - E' giunta al capolinea l'esperienza di Walter Mazzarri sulla panchina del Torino, dopo le brutte sconfitte patite nelle ultime settimane. Ieri la firma sulla risoluzione consensuale del contratto, oggi l'ufficializzazione di quello che sarà il nuovo tecnico, ossia Moreno Longo, torinese che ha già guidato la Primavera granata.