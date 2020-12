Corriere dello Sport sulle qualificazioni ai Mondiali: "Italia, girone ok. Ma c'è il pericolo Svizzera"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno al sorteggio delle qualificazioni Mondiali con il titolo seguente: "Italia, girone ok. Ma c'è il pericolo Svizzera". Azzurri inseriti in un girone da 5 con gli elvetici, l'Irlanda del Nord, la Bulgaria e la Lituania. De Rossi ci abbina alla nazionale guidata da Petkovic e ai bulgari, poi Van Der Vaart completa l'opera. Sarà derby con i rossocrociati che vantano per ora 8 vittorie e 22 pareggi al fronte di 28 sconfitte contro gli Azzurri (record assoluto di sfide totali, 58). Passeranno le prime di ogni girone con le 10 seconde, più le due migliori della fase a gironi di Nations League che andranno ai play off.