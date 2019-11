Corriere dello Sport: "Tanta Roma"

© foto di stefano tedeschi

Taglio alto della prima pagina del Corriere dello Sport dedicato alla vittoria esterna della Roma, che ipoteca così il passaggio del turno in Europa League: "Tanta Roma". Veretout, Kluivert e Dzeko firmano il 3 a 0 con cui i giallorossi regolano il Basaksehir ad Istanbul. I sedicesimi sono ora ad un passo, basterà un pareggio nell'ultimo turno casalingo per superare il turno come seconda in classifica.