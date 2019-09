Corriere dello Sport: "Tanto Perugia, Nesta in crisi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Tanto Perugia, Nesta in crisi": il riferimento del Corriere dello Sport è al big match di ieri sera tra Perugia e Frosinone, vinto dagli umbri in rimonta per 3-1. Nel dettaglio: "Iemmello è due volte implacabile dal dischetto. Ma il Frosinone urla per un rigore non dato a Ciano".