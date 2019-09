© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Sotto al titolo principale sul Corriere dello Sport c'è spazio anche per le partite in programma oggi. In primis il Napoli, che ora non può sbagliare dopo aver perso al San Paolo con il Cagliari. Altro match interno, con il Brescia, e il quotidiano romano titola: "Napoli, Lozano-Balo a pranzo". Si parla anche di Roma, impegnata oggi in Salento per riscattare l'ultimo k.o. rimediato per mano dell'Atalanta: "A Lecce c'è il pieno per la Roma".