Corriere dello Sport titola: "Roma baby, anche Tonali"

Protagonista dell'evento 'La Bellezza del calcio raccontata dai maestri' al Festival dello Sport di Trento insieme ad Arrigo Sacchi e Pep Guardiola, l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti si è raccontato a 360°. Queste le sue dichiarazioni, raccolte da TMW: "Basta giocare bene per...

Il Gazzettino in taglio alto: "Cassano si ritira"

Il QS titola: "Euro-rischio Italia in Polonia"

Corriere dello Sport in taglio alto sulla Nazionale: "Match salvezza"

Corriere di Roma: "Mistero Schick. In nazionale segna a raffica"

Fiorentina, Il QS: "Progetto Europa, 10 punti in 4 partite"

Corriere Fiorentino in taglio alto sul fattore stadio: "Il Franchi c'è"

La prima pagina di Marca per Griezmann: "Il Pallone d'Oro per la storia"

C'è spazio anche per il mercato sulla prima pagina del Corriere dello Sport , che in taglio basso si sofferma su un possibile colpo giallorosso. "Roma baby, anche Tonali", si legge nel titolo. Il quotidiano spiega che il club di Pallotta è interessato al classe 2000 del Brescia, considerato da tanti il nuovo Pirlo, ma piace anche de Ligt.

