Corriere dello Sport titola: "Roma in fila per Piatek"

Tutti pazzi per Krzysztof Piątek, come giusto che sia dopo un inizio di stagione da record dell'attaccante polacco. E per il Corriere dello Sport adesso c'è un'altra pretendente in Italia. "Roma in fila per Piatek", si legge sulla prima pagina del noto quotidiano, che spiega come il club giallorosso consideri il centravanti del Genoa l'erede perfetto di Edin Dzeko e avrebbe avviato i primi contatti, sfidando tutti i grandi club.