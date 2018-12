Corriere dello Sport titola: "Spalletti, piede di porco contro l'Inter"

C'è l'Inter in campo alle 18, prima di chiunque altro. Di fronte ci sarà l'Udinese e, dopo la delusione europea con l'eliminazione dalla Champions League, ci si attende una reazione. "Spalletti: piede di porco contro l'Inter", titola in prima pagina il Corriere dello Sport, soffermandosi sulle parole dell'allenatore di Certaldo che in conferenza ha attaccato i critici e punto il nuovo amministratore delegato Giuseppe Marotta.