© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sul campo la Roma sta andando bene, ma adesso la svolta potrebbe arrivare anche in società. La trattativa tra James Pallotta e Friedkin è alle battute finali. Il patron stavolta sembrerebbero orientato a dire di sì alla cessione e il taglio alto del Corriere dello Sport in prima pagina è dedicato proprio al possibile addio di Pallotta, che aprirebbe le porte ad un romantico ritorno. "Spazio a De Rossi nella nuova Roma", il titolo del quotidiano, che ricorda come il centrocampista classe '83 potrebbe presto lasciare il Boca Juniors.