L'edizione odierna del Corriere dello Sport riserva spazio in prima pagina alla partita delle 18, tra la Fiorentina e la Juventus. "Tutta Firenze contro la Juve", il titolo del quotidiano che sottolinea come il Franchi sia esaurito per sfidare i campioni d'Italia. La squadra di Allegri, nel 2018, è imbattuta in trasferta. Il tecnico bianconero ha difeso Dybala nella conferenza di ieri: "Segna poco? Fa il tuttocampista".